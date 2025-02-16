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Edremit'te 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edremit'te 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 Afgan düzensiz göçmen, jandarma tarafından yakalandı. Göçmenler, Yunanistan'a gitmek için hazırlık yaparken, karakol ekiplerinin devriyesi sırasında fark edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Avcılar Jandarma Karakol ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında Avcılar Mahallesi Mavi Işık mevkisinde bir grup göçmene rastladı.

Yanlarında getirdikleri lastik botu şişirip Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Balıkesir İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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