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Edremit'te 2070 Kanarya Yarıştı

Edremit'te 2070 Kanarya Yarıştı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kanarya yarışmasında 2070 kuş, duruş ve renk canlılığına göre değerlendirildi. Yarışmaya Adana'dan katılan İdris Karaca'nın kanaryası birinci oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin değişik kentlerinden getirilen 2 bin 70 kanarya, duruş ve renklerinin canlılığı yönünden dereceye girebilmek için yarıştırıldı.

Edremit Belediyesinin ev sahipliğinde, Edremit Yorkshire Kanarya Kulübü tarafından Güre Atatürk Spor Salonu'nda organize edilen yarışmanın jüri üyeliklerini, kanarya konusunda otorite olarak kabul edilen İtalyan, İrlanda ve Belçikalı 4 hakem yaptı.

En iyi 7 kuşun "Best Seven" seçildiği yarışmaya, kanarya meraklıları ilgi gösterdi.

Yarışmada Adana'dan gelen İdris Karaca'ya ait kanarya birinci olurken, İlker Özkan'ın kanaryası ikinciliği, Hüseyin Aydın'ın kanaryası ise üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Oğuz Özkaya, programdaki konuşmasında, yarışmaların 20 yıl önce ilk defa İzmir'de başladığını ve 8 senedir de Edremit'te düzenlendiğini söyledi.

Bu etkinliklerin dünyanın en büyük yarışmalarından biri haline geldiğini belirten Özkaya şöyle konuştu:

"Şu anda rekor Edremit'te, 2070 kuşla. Bu sene şimdiye kadar yapılan bütün dünyadaki yarışmaların en yüksek katılımını sağladık. Dört tane hakemimiz geldi. İki tanesi Belçika'dan, bir tanesi İrlanda'dan, bir tanesi İtalya'dan. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar da bizim gibi bir sevdanın peşinden koşuyorlar. Yoksa işini gücünü bırakıp da dört gün, beş gün kimse gelmek istemez. Şu anda burada 126 derneğimizden 55 şehrimizden gelen 2 binin üstünde kuş var. Dünya Ornitoloji Konfederasyonuna bağlı bir federasyonuz. Bu kuşların hepsinin standardı var. Yani gagasından kuyruğuna kadar puanlaması ve standartları var. Burada kuşun tüyü, duruşu, kafa modeli, gagasının duruşu, gözlerinin, kafasının nerede duracağı, kanatları, kuyruğu, ayakları her şey puanlanıyor."

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

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