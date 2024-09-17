Edremit'te 20 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yaklaşık 20 ton sahte zeytinyağının ele geçirildiği operasyonda iki kişi yakalandı.

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine, bitkisel yağların içerisine aroma ve endüstriyel boya katarak elde ettikleri karışımı zeytinyağıymış gibi piyasaya sürdüğü iddia edilen kişilere yönelik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katılımıyla operasyon düzenledi.

Kadıköy Mahallesi'ndeki 2 adres ve bir araçta yapılan aramalarda yaklaşık 20 ton sahte zeytinyağı ve 100 kilogram sahte bal ele geçirildi.

Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, yaptığı açıklamada vatandaşların sahte zeytinyağlarına karşı dikkatli olmalarının önem taşıdığını belirterek "Edremit zeytinyağı ismini kullanarak içinde farklı yağların bulunduğu karışımların çok ucuza satıldığını tespit ettik. Bunlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.