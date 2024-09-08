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Edremit'te 2 Kilo 700 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 2 kilo 700 gram uyuşturucu madde ve 250 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri sürüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 2 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Edremit Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan operasyonda şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Ekiplerin yaptığı aramada; otomobilin yedek lastiğinin (stepne) jant kısmına ve ön kaput içerisine gizlenmiş 2 Kilo 177 gram esrar maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 250 bin TL para ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan araç sürücüsü şüpheli E.G'nin (67) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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