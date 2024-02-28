Edremit'te 2 Kilo 300 Gram Esrar Ele Geçirildi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan operasyonda, bir araçta 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirilen araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştığı hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda, 2 kilo 300 gram kubar esrar, 3 sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca ve silahlara ait 22 mermi ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.