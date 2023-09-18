Edremit'te 2,978 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir araçta yapılan aramada 2 kilo 978 gram uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.