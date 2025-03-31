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Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

Edremit'te 16 Yaşındaki Çocuk Silahla Vuruldu, Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 16 yaşındaki Yiğitcan T, bir kişinin silahla vurulması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis, olayla bağlantılı 3 kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahla vurulan 16 yaşındaki çocuk öldü.

Akçay Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan otoparkın yıkama bölümündeki ofis kısmında bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, 16 yaşındaki Yiğitcan T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde suç aleti olduğu değerlendirilen tüfek olay yerinde ele geçirildi.

Soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, cinayet şüphelisi B.Ş. (17) ile olayla bağlantısı olduğu iddia edilen Y.T. (19) ve Z.E'yi (31) gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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