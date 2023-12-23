Edremit'te 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince, ilçede şüphe üzerine 2 araç durduruldu.

Araçlarda, Avrupa ülkelerine gitmek istedikleri belirlenen 10'u İran, biri Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İçlerinde bir şişme bot, 2 pompa, 7 can yeleği, 2 kürek ve bir halatın bulunduğu 2 araca el konuldu.

Söz konusu 11 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Araçlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Afganistan uyruklu 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.