Altınoluk kordonu denizkestanelerinden arındırıldı - Haberler

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Altınoluk kordonu denizkestanelerinden arındırıldı

İhlas Haber Ajansı - Emrah Elmas - Güncel
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Altınoluk kordonu denizkestanelerinden arındırıldı İtfaiyeciler bu sefer tatilcileri deniz kestanelerinden kurtardı Tatilciler için sahildeki deniz kestaneleri tek tek toplandı Tatil için bol oksijen ve temiz bir deniz tercih eden yerli ve yabancı turistler soluğu Balıkesir Körfezi'nde aldı.

Altınoluk kordonu denizkestanelerinden arındırıldı

İtfaiyeciler bu sefer tatilcileri deniz kestanelerinden kurtardı

Tatilciler için sahildeki deniz kestaneleri tek tek toplandı

BALIKESİR - Tatil için bol oksijen ve temiz bir deniz tercih eden yerli ve yabancı turistler soluğu Balıkesir Körfezi'nde aldı. Tatilcilerin daha da iyi bir tatil geçirebilmeleri için Edremit Altınoluk Kordonunda bulunan denizkestaneleri tek tek Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak, açık denize salındı.

Türkiye'nin oksijen deposu olarak nitelendirilen Kazdağları'nın eteklerindeki Edremit'in Altınoluk Mahallesi'ne tatil için gelen yerli ve yabancı turistler, denizin temizliğine berraklığına ve sahil şeritlerinin düzenine hayran kalıyor. Su temininden kanalizasyon alt yapısına kadar sorunsuz bir şekilde tatillerini geçiren vatandaşlar, kayalıklarda bulunan denizkestanelerinin toplanmasını istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kendisine iletilen bu talepler üzerine ekipleri ivedilikle harekete geçirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama ekipleri tarafından Altınoluk kordonu yüzme alanında bulunan denizkestaneleri tek tek toplanarak daha açık denizin daha açık bölgelerine bırakıldı. Denizin temizliği ve berraklığı denizkestanelerini toplayan dalgıçların kameralarına da yansıdı. Bir günde ortalama 5 varil denizkestanesi toplayan ekipler, bayram süresince bu tür taleplerin geldiği noktalarda temizleme çalışmalarına devam edecek.

İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Güncel

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