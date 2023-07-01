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Edremit Körfezi'nde Kurban Bayramı Tatilinin Son Gününde Yoğunluk

Edremit Körfezi'nde Kurban Bayramı Tatilinin Son Gününde Yoğunluk

Güncel Haberler

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde kurban bayramı tatilinin son günü kalabalığına kalmak istemeyen vatandaşların dönüş yolculukları başladı. Sabah erken saatlerden itibaren Edremit'i, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve İzmir'e bağlayan kara yollarında yoğunluk yaşandı. Bölgede bazı kavşak noktalarında 2 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri bölgedeki kavşaklarda görev yaparak trafiği akıcı hale getirmek için yoğun mesai harcadı.

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde kurban bayramı tatilinin son günü kalabalığına kalmak istemeyen vatandaşların dönüş yolculukları başladı.

Sabah erken saatlerden itibaren Edremit'i, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve İzmir'e bağlayan kara yollarında yoğunluk yaşandı.

Bölgede bazı kavşak noktalarında 2 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu.

Polis ve jandarma ekipleri bölgedeki kavşaklarda görev yaparak trafiği akıcı hale getirmek için yoğun mesai harcadı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

Edremit Körfezi Balıkesir Edremit İzmir Güncel Haberler

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