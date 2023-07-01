Edremit Körfezi'nde Kurban Bayramı Tatilinin Son Gününde Yoğunluk

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde kurban bayramı tatilinin son günü kalabalığına kalmak istemeyen vatandaşların dönüş yolculukları başladı. Sabah erken saatlerden itibaren Edremit'i, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve İzmir'e bağlayan kara yollarında yoğunluk yaşandı. Bölgede bazı kavşak noktalarında 2 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri bölgedeki kavşaklarda görev yaparak trafiği akıcı hale getirmek için yoğun mesai harcadı.