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Edremit Belediyesinden 'halk ekmek' açıklaması

Edremit Belediyesinden 'halk ekmek' açıklaması

Güncel Haberler

Van'ın Edremit Belediyesi, onayları olmadan halk ekmek fiyatına zam yapılması sebebiyle hizmetin durdurulduğunu duyurdu.

Van'ın Edremit Belediyesi, onayları olmadan halk ekmek fiyatına zam yapılması sebebiyle hizmetin durdurulduğunu duyurdu.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamada, "2020 yılında itibaren sunmuş olduğumuz halk ekmek hizmeti; tedarikçi firmanın sözleşme şartlarına uymaması ve belediyemiz onayı olmadan zam yapılması sebebiyle durdurulmuştur. Söz konusu hizmetimizin devam etmesi için yeniden ihaleye çıkılmış olup, hizmetimize kaldığımız yerden en kısa sürede devam edilecektir. Halkımızın sağlıklı ve ekonomik halk ekmek hizmeti alması için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Edremit Belediyesi Edremit Van Güncel Haberler

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