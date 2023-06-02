Edremit Belediyesi, Ülkü Yolu Caddesi'ni Yeniliyor

Edremit Belediyesi, bir süre önce altyapısı tamamlanan Ülkü Yolu Caddesi'ni baştan sonra yeniliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıpranan ve zarar gören caddede bordür ve kaldırım çalışması yapacak, ardından cadde-yol stabilizasyon ve kilitli parke taşı çalışması gerçekleştirecek. Yaya ve araç trafiği akışının rahatlaması hedefleniyor.

Edremit Belediyesi, bir süre önce altyapısı tamamlanan Ülkü Yolu Caddesi'ni baştan sonra yeniliyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Azerbaycan Bulvarı ve İstasyon Caddesi'nin kesişim noktası olan Ülkü Yolu'nu yeniliyor. Yıllar içerisinde yıpranan ve zarar gören Ülkü Yolu Caddesi yeniden düzenlenerek, yaya ve araç trafiği akışının rahatılması hedefleniyor.

Ekipler, altyapısı tamamlanmış 300 metrelik Ülkü Yolu Caddesi'nde öncelikle bordür ve kaldırım çalışmasını bitirecek; ardından cadde-yol stabilizasyon ve kilitli parke taşı çalışması yapacak.