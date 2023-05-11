Edremit Belediyesi, ilçede yeni yaşam alanları oluşturuyor

Van'ın Edremit Belediyesi, ilçede yeni yaşam alanları oluşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yaptığı açıklamada, yeni yaşam alanları kazandırma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yapılan çalışmalarla Edremit'in, kentin yeni yaşam merkezi haline geleceğini ifade eden Say, şöyle konuştu:

"Yeni Edremit, her geçen gün daha güzel oluyor. Şehre nefes aldıracak yeni yerleşim alanları için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çevre yolu bağlantı yolları başta olmak üzere yeni yaşam alanları ile birlikte Edremit, Van'ın yeni yerleşim merkezi haline gelecek. Geçen yıl başlattığımız çalışmalarımız bu yıl da devam ediyor. Bu alanlara yerleşim gelmeden biz belediye olarak tüm yolları açarak alt yapılarını tamamlıyoruz. Pilot bölgemiz ile bu yıl ki hedefimiz toplamda 45 kilometre yeni alan açmak. İlimize, ilçemize hayırlı olsun."