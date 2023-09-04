Edremit Belediyesi İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım Ediyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunuyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yardımlarla, maddi yetersizlik yaşayan öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları karşılanıyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ilçe genelinde ilkokuldan başlayarak liseye kadar ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunuyor.

Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; yeni eğitim öğretim yılında, maddi yetersizlikten dolayı okul alışverişinde zorluk çeken ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşılıyor. İlk etapta ekonomik sıkıntılar çeken 500 öğrenciye; okul çantası içinde 10 kalem, kareli-çizgili a4 defter, tek bölme kalem kutusu, 12'li sulu boya, 12'li kuru boya, kurşun kalem, kırmızı kurşun kalem, tekli kalemtıraş, 50x35 resim defteri yardımında bulunulacak.

Edremit Belediyesi'ne yapılan başvuruların sonucunda incelenen ve onaylanan öğrencilere Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden alışveriş çekleri veriliyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını dilerken, "Sosyal belediyecilik ilkemiz gereği geleceğimiz olan çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

4 Eylül'den okulların açılış tarihine kadar kullanımı geçerli olacak olan alışveriş çekleri, anlaşmalı kırtasiyelerde geçerli olacak. - BALIKESİR