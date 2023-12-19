Edremit Belediyesi Afet Müdahale Planını Kamuoyuyla Paylaştı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye, olası bir depremde yapılması gerekenleri içeren 'Afet Müdahale Planı'nı kamuoyu ile paylaştı. Edremit Belediyesi, kentte 66 acil toplanma alanı oluşturdu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye, olası bir depremde yapılması gerekenleri içeren "Afet Müdahale Planı"nı kamuoyu ile paylaştı.

Afet İşleri Müdürlüğünü kurarak çalışmalarına başlayan Edremit Belediyesi, kentte 66 acil toplanma alanı oluşturdu.

Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Meclis Salonu'nda siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile muhtarların katıldığı basın toplantısında, Edremit'in birinci derece deprem riski altında olduğunu söyledi.

Yeni yapılacak inşaatların daha tedbirli, daha sağlam olması için belediyenin teknik yetkilileri ve bütün paydaş odalarla toplantılar yaptıklarını, belediye meclisinde buna ilişkin bazı kararlar aldıklarını, inşaatların depreme dirençli olması için ciddi çalışma yürütüldüğünü dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"Bundan sonra yapılan inşaatlarda denetimler daha sıkı olacak. Bizim amacımız afet eylem planı oluşturmaktı. Allah korusun bir deprem, afet olduğunda aciz durumda kalmamalıyız. Karmaşa, kaos olmasın buna hazırlıklı olalım. Bu konuda ciddi bir çalışma yaptık. Bu konuda hiç boş durmadık. Yaptığımız çalışmalar sonucunda şu anda her türlü yapılanmamız hazır. Bu 'Afet Müdahale Planı'nı hayata geçiriyoruz."

Edremit Belediyesi Afet İşleri Müdürü Yahya Uyan ise "Afet Müdahale Planı"nın Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine sunulduğunu, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüleceğini anlattı.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri de söz alarak, olası afet durumunda yapılması gerekenlerle ilgili görüş ve önerilerini bildirdi.