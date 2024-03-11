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Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, vatandaşlarla buluştu

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Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Elmalık Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı ve taleplerini dinledi. İstihdama yönelik projelerinin olduğunu belirten Say, bölgede birçok yeni iş alanı oluşturacaklarını söyledi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Elmalık Mahallesi sakinleriyle görüşen Say, projelerini anlattı, talep ve önerilerini dinledi.

Elmalık Mahallesi'ne yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Say, "Elmalık ve Van arası artık yeni Van olacak. Sadece konutların taşınacağı bir yer değil, caddelerle ve yaşam alanlarıyla en gözde mahallelerden biri haline gelecek." dedi.

İlçede yapımı devam eden hastanenin bitmesine az kaldığını ifade eden Say, "İnşaatın yüzde 90'ı bitti. İnşallah Mayıs iyi gibi kurdelesini keseceğiz. Yine Nur Tatar Spor Salonu ile aradaki bir çok tesis de faaliyete geçecek. İnşallah hep beraber bunları hayata geçirerek, önemli işlere imza atacağız. Bölgenin en büyük diş hastanesinin ihalesi yapıldı. Yakın zamanda inşaatına başlanıp kısa bir süre sonrada faaliyete geçmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

İstihdama yönelik projelerinin de olduğunu dile getiren Say, şöyle devam etti:

"Edremit'te iş bekleyen 10 binin üzerinde kardeşimiz var. 2 tekstil ve 1 çağrı merkezi olmak üzere 3 projemiz netleşti. Bölge hastanesinin hemen yanında 800 yataklı yeni bir hastane yapılacak. Kurubaş mahalleleri arasındaki yollar açıldığında 250 işyerinden oluşan bir saniye sitesi kurulacak. Tüm bu yatırımların her birinde ortalama 2 bin kardeşimiz için bir iş alanı ön görüyoruz. Bunların hepsinin toplamında 10 bin kardeşimizin iş bulmasına vesile olacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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