Haberler

Edremit Adalet Sarayı'ndaki Geri Dönüşüm Alanında Yangın Çıktı

Edremit Adalet Sarayı'ndaki Geri Dönüşüm Alanında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Adalet Sarayı'nın geri dönüşüm atık alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Adalet Sarayı yerleşkesinde bulunan geri dönüşüm atık alanında çıkan yangın söndürüldü.

Edremit Adalet Sarayının arka arşiv girişinin yanında, tel kafes içinde toplanan geri dönüşüm atıklarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Geri dönüşüm depolama alanından dumanlar yükseldiğini gören görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından adliye binası içerisine dolan duman tahliye edildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahalleyi ayağa kaldıran silahlı kavga

Mahalleyi ayağa kaldıran silahlı kavga! Ortalık savaş alanına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.