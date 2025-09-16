Edremit Adalet Sarayı'ndaki Geri Dönüşüm Alanında Yangın Çıktı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Adalet Sarayı'nın geri dönüşüm atık alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı.
Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Adalet Sarayı yerleşkesinde bulunan geri dönüşüm atık alanında çıkan yangın söndürüldü.
Edremit Adalet Sarayının arka arşiv girişinin yanında, tel kafes içinde toplanan geri dönüşüm atıklarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Geri dönüşüm depolama alanından dumanlar yükseldiğini gören görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından adliye binası içerisine dolan duman tahliye edildi.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel