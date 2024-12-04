Edremit Açıklarında 20 Düzensiz Göçmen ve İnsan Kaçakçılığı Şüphelisi Yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında yapılan rutin devriye sırasında 14'ü çocuk 20 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler, yasal işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Merkezine gönderildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde açıklarında 14'ü çocuk 20 düzensiz göçmen ve insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Edremit açıklarında rutin devriye nöbetindeki Sahil Güvenlik botu KB-11, Midilli Adası'na doğru hareket eden lastik botu durdurarak içerisindeki 14'ü çocuk 20 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçılığı şüphelisini yakaladı.
Haklarında yasal işlemler yapılan düzensiz göçmenler Balıkesir Göç İdaresi Merkezine gönderilirken, insan kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.