Üye Girişi
Haberler
'Yenidoğan Çetesi' duruşmasında ara karar açıklandı: 7 kişi daha tutuklandı

"Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı! Tutuklu sayısı yükseldi

 Fransa'da hükümet düştü! Barnier, tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu

Fransa'da hükümet düştü! Barnıer, tarihinin en kısa süreli başbakanı oldu

 DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı

Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu
Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler

Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler

Edremit Açıklarında 20 Düzensiz Göçmen ve İnsan Kaçakçılığı Şüphelisi Yakalandı

Edremit Açıklarında 20 Düzensiz Göçmen ve İnsan Kaçakçılığı Şüphelisi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında yapılan rutin devriye sırasında 14'ü çocuk 20 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler, yasal işlemler için Balıkesir Göç İdaresi Merkezine gönderildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde açıklarında 14'ü çocuk 20 düzensiz göçmen ve insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Edremit açıklarında rutin devriye nöbetindeki Sahil Güvenlik botu KB-11, Midilli Adası'na doğru hareket eden lastik botu durdurarak içerisindeki 14'ü çocuk 20 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçılığı şüphelisini yakaladı.

Haklarında yasal işlemler yapılan düzensiz göçmenler Balıkesir Göç İdaresi Merkezine gönderilirken, insan kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
img

Yetenek yarışmasında yaşlı kadının dönüşümü izleyenlerin ağzını açık bıraktı
img

Narin'in avucunda bulunan kıl örneklerinin kime ait olduğu belli oldu
img

ABD şokta! Dev şirketin CEO'su New York'un göbeğinde öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Narin DNA sonucu ne, katil kim çıktı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 5 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 5 Aralık Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? HTŞ lideri kim? HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani kimdir? Fransa'da hükümet neden düştü? Fransa'da hükümet mi düştü? Fransa'da neler oluyor? Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Esenyurt, Pendik, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5-6 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.