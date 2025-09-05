EDİTÖR MASASI 6 - MEB Bakanlık Yönetim Sistemiyle okullarda yapay zeka destekli yönetim modülü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB Bakanlık Yönetim Sistemi adlı yapay zeka destekli bir uygulama başlattıklarını belirterek, "Şu anda okul müdürlerimizle de paylaşacağız. Her okul yöneticisi, kendi okuluyla ilgili bu anlamda yapay zeka destekli bir yönetim modülüne sahip olacak. Bu, hem eğitimin içeriğinden niteliğinden tutun, fiziki teknolojik altyapısına, bakım onarımına kadar her şeyin rutin olarak görülebildiği, denetlenebildiği, önerilerin veya analizlerin yapılabildiği bir uygulama." dedi.

Adile Sultan Kasrı'nda, AA Editör Masası'na konuk olan Tekin, gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zeka uygulaması konusunda en yoğun çalışan, ilk defa Yapay Zeka Politika Belgesi hazırlayan ve bunu kamuoyuyla paylaşan bakanlık olduklarını dile getiren Tekin, yapay zeka uygulamaları konusunda MEB Müsteşarı olduğu dönemde başlattıkları ama bitiremedikleri bir çalışma olduğunu, ellerinde çok devasa veri setleri bulunduğunu anlattı.

Tekin, "Şimdi Bakanlık Yönetim Sistemi diye yapay zeka destekli bir uygulama başlattık. Şu anda okul müdürlerimizle de paylaşacağız. Her okul yöneticisi, kendi okuluyla ilgili bu anlamda yapay zeka destekli bir yönetim modülüne sahip olacak. Bu, hem eğitimin içeriğinden niteliğinden tutun, fiziki teknolojik altyapısına, bakım onarımına kadar her şeyin rutin olarak görülebildiği, denetlenebildiği, önerilerin veya analizlerin yapılabildiği bir uygulama. En tepede Bakanlık yönetiminden başlayıp, en ücra köşedeki okulumuza kadar yapay zeka uygulamalarının kullanılabileceği bir alanı başlattık." diye konuştu.

Öğrenciler ve öğretmenler açısından da yapay zekayla ilgili çok farklı uygulamalar başlattıklarını aktaran Tekin, geçen yıl üniversite sınavına hazırlanan ortaöğretim öğrencileri için "MEBİ" diye yapay zeka destekli bir uygulama başlattıklarını, uygulamanın yaklaşık 20 gün içerisinde 400 bin civarında kullanıcıya ulaştığını, gençlerin çok mutlu olduklarını ve yoğun bir şekilde kullandıklarını söyledi.

Bakan Tekin, söz konusu uygulamanın benzerini ortaokul öğrencilerine yönelik de başlatacaklarını bildirerek, Yapay Zeka Politika Belgesi'yle bütün eğitim öğretim süreçlerinin içerisinde yapay zekayı en optimum verimlilikte kullanmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu kapsamda birçok uygulama geliştirdiklerini, bu yıl içerisinde de buna önem vereceklerini ifade etti.

İstanbul'da eğitim saatlerine ilk gün düzenlemesi

Her yıl okulların açılacağı ilk günün heyecanının yaz aylarında rahatlayan trafik düzeninin yeniden artması nedeniyle kaosa dönüştüğünü dile getiren Tekin, "Geçtiğimiz yıl da benzeri bir uygulama başlatmıştık. Bu yıl da İstanbul'da -İstanbul Müdürümüzle konuştuk. Bu vesileyle diğer büyük şehirlere örnek olması, yapılabilmesi açısından bir ruhsat olsun diye bunu söylemek istiyorum- pazartesi gününe mahsus okullarımızı sabah 10.00, bitiş saatini de 15.00 olarak planladık. Diğer büyükşehirlerdeki il müdürü arkadaşlarımız da valiliklerle koordineli bir biçimde bunu yapabilirler. O ilk günün heyecanını, ilk günün o trafikte oluşturabileceği kaosu belki biraz hafifletmek adına böyle bir uygulamayı başlattık." açıklamasında bulundu.

"Okullarımıza, öğretmenlerimize, dağıttığımız materyallerimize güvensinler"

Tekin, bütün çalışma arkadaşları ve öğretmenlerle eylül ayının ilk başlarında çok heyecanlı olduklarını, okulların açılmasını beklediklerini dile getirerek, velilere şu sözlerle seslendi:

"Velilerden şunu istiyorum. Birincisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu konu eğitim ve bu konuda bütün tedbirleri almak için çaba sarf ediyoruz. Duyamadığımız, göremediğimiz bir eksiklik varsa lütfen bizlerle paylaşsınlar. Anında gerekli tedbirleri alacağız. Bu kadar yoğun tedbirler içerisinde dünyada örnek gösterilen bir eğitim öğretim hizmeti sunduğumuz bir ortamda lütfen okullarımıza, öğretmenlerimize, dağıttığımız materyallerimize, kitaplarımıza, sunduğumuz hizmetlerimize güvensinler. Başka hiçbir desteğe ihtiyaç duymaksızın çocuklarının maksimum başarıyı elde edebilecekleri imkanı kendilerine sunuyoruz. Öğretmenlerimiz sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Biz yerine getirmeye çalışıyoruz ama çocuklarımızın başarılı olması için velilerimizin de üstüne düşen sorumluluklar var. Öğretmenlerimize bu konuda yardımcı olalım. Eğer hem öğretmenlik hem annelik hem babalık hem kardeş, ağabey, abla, bütün bu toplumsal rollerin hepsini öğretmenimize yüklersek, öğretmenimizin bu rollerin altından kalkması mümkün değil. İsteğim şu, çocuklarımıza anne baba, ağabey kardeş olarak üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirelim ki öğretmenlerimizin de bu anlamdaki yükünü biraz hafifletelim. Öğretmenleriniz zaten bu rolleri yerine getirmek için çaba sarf ediyorlar. Ama velilerimiz kendi üzerlerine düşeni yapmadıklarında, öğretmelerimizin üzerindeki yük, bir insanın kaldırabileceğinin çok ötesine geçiyor."

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Velilerimizden istirhamım, çocuklarımızın mesela dijital bağımlılığından mı şikayetçisiniz, o zaman örnek olalım. Eve geldiğinde çocuklarımız, dijital bağımlı gibi davranmayalım biz de. En azından onların yanında kendimize en azından cep telefonu ve sosyal medya, televizyon yasağı koyalım. Onlarla beraber vakit geçirelim. Çocuklarımızın az kitap okumasından şikayetçiysek eğer, çocuklarımız eve geldiğinde oturalım beraber 15 dakika yarım saat, her ne kadarsa kitap okuyalım beraber. Bu bizim anne baba olarak asgari olarak yapabileceğimiz şeyler. Bunları biz yaparsak, öğretmenlerimizin işini kolaylaştıracağız ve öğretmenlerimizin verimliliğini bir kat daha artırmış olacağız." ifadesini kullandı.

Öğretmenlerin zor ve ulvi bir hizmeti yerine getirdiklerini belirterek bundan ötürü teşekkürlerini ileten Tekin, en rahat ortamda hizmetlerini yapabilecekleri ortamları öğretmenlere sunmak için çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, öğretmenlerden eksikliklerini kendileriyle paylaşmalarını istedi.

"Dünyada örnek gösterilen teknolojik, fiziki altyapıyı öğrencilerimize sağladık"

İstişareye çok açık olduklarını, sahayı dinlediklerini, sahadan gelen geri dönüşleri anında hayata geçirdiklerini aktaran Tekin, "Biz öğretmeniyle, genel müdürüyle, daire başkanıyla, hizmetlisiyle 1 milyon 100 bin kişilik bir orduyuz. Hepimiz aynı şeye hizmet ettiğimiz, aynı bakış açısıyla hareket ettiğimiz sürece altından kalkamayacağımız hiçbir yük yok." dedi.

Bakan Tekin, öğrencilere de seslenerek, "Varımızla yoğumuzla onların daha iyi yetişmesi için çalışıyoruz. Dünyada bir çok ülke tarafından örnek gösterilen teknolojik altyapıyı, fiziki altyapıyı öğrencilerimize sağladık ve sağlamaya da devam edeceğiz. Hep daha iyisini yapacağız. Durmuyoruz, 'Bir noktaya getirdik, artık yeter' demeden devam edeceğiz. Onlar için en iyisini yapacağız. Sonuçta bütün bu kaynak, 86 milyon, yani annelerinin babalarının kazançlarıyla elde edilen bütçeden harcanan kaynak. Hepsi bu fedakarlığı yapıyor. Onlardan istediğimiz şey de bu fedakarlığın farkında olmaları, ülkesi ve milleti için en faydalı nasıl yetişirim diye düşünüp kendilerini bu anlamda okula, eğitime vermelerini istiyorum. Biz onları düşünüyoruz. Onlar da kendilerini düşünsünler. Hep beraber aynı şeyleri düşündüğümüzde çok daha başarılı olacağız. Eğitim öğretim yılımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

(Bitti)