EDİTÖR MASASI 5 - Özel okullarda da MEB kitaplarının okutulması konusu denetlenecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz özel okullara da kitaplarımızı ücretsiz olarak gönderirken neden özel okullar ilave olarak ders kitabı ücreti adıyla velilerden kitap ücreti alıyorlar? Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Bu yıl yönetmelikte bunu da hüküm altına aldık ve önümüzdeki ay özel okullarda böyle bir denetim yapılmasını da istedim. Ders kitaplarımızın özel okullarda ders kitabı olarak okutulmasını ısrarla istiyoruz ve bunun denetimini de yapacağız. Bu konuda da özel okullara yaptırım uygulayacağız. Bu da benim açımdan önemli bir yenilik." dedi.

Adile Sultan Kasrı'nda AA Editör Masası'na konuk olan Bakan Tekin, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm öğrencilere ücretsiz şekilde dağıtılan ders kitaplarının bazı özel okullarda kullanılmaması ya da bazı okulların, ücretsiz ders kitaplarına ek olarak kitap istemesine ilişkin, "Bilhassa FETÖ'nün güçte olduğu dönemlerde liselere giriş ve yükseköğretime giriş noktasında Milli Eğitim Bakanlığının okulları, öğretmenleri, ders kitapları itibarsızlaştırılmıştı. Şöyle bir algı oluşmuştu, liselere ve üniversiteye girişte çıkan sorular Milli Eğitimin kitaplarından çıkmıyor, başka yerlerden çıkıyor. Bir anlamda demokratik siyaset üzerinde bir vesayettir bu." diye konuştu.

Ücretsiz kitap politikasını itibarsızlaştırmanın bir vesayet mekanizması olduğuna işaret eden ve o dönemde böyle bir durumun söz konusu olduğunu dile getiren Tekin, o dönemde Milli Eğitim Bakanlığının kitaplarının, öğretmenlerinin ve okullarının ana belirleyici olduğuna dair her ortamda açıklama gereği hissettiklerini belirtti.

Tekin, ders kitaplarının kurulan komisyonlarla yazıldığını aktararak, "Kimin yazdığı belli olmayan yardımcı kitap, bizim kitabımızdan daha değerli hale geliyor. Doğru şeyler değil bunlar. Biz bunun üzerine, süreci doğru yönetmek adına bazı hamleler geliştirmiştik. ÖSYM başkanıyla yaptığımız görüşmelerde, görüşmeleri kamuoyuna, basına servis ederken, 'ÖSYM'nin yaptığı, üniversiteye giriş sınavındaki bütün sorular bizim ders kitaplarımızdan çıkacak. Bütün soruların müfredatla ki karşılığını ÖSYM başkanımız bize getirdi, teslim etti. Müfredatımızda karşılığı olmayan hiçbir soru sorulmadı' diye bunu ısrarlı bir biçimde paylaştık." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına ek olarak aldırılan kaynak kitaplar noktasında alınan karara değinen Tekin, şöyle devam etti:

"Biz özel okullara da kitaplarımızı ücretsiz olarak gönderirken, neden özel okullar ilave olarak ders kitabı ücreti adıyla velilerden kitap ücreti alıyorlar? Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Bu yıl yönetmelikte bunu da hüküm altına aldık ve önümüzdeki ay özel okullarda böyle bir denetim yapılmasını da istedim. Ders kitaplarımızın özel okullarda ders kitabı olarak okutulmasını ısrarla istiyoruz ve bunun denetimini de yapacağız. Bu konuda da özel okullara yaptırım uygulayacağız. Bu da benim açımdan önemli bir yenilik."

"Öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını okulda ücretsiz bir biçimde gidereceği mekanizmayı biz oluşturduk"

Devlet ve özel okullardaki öğretmen maaşlarının arasındaki farka ilişkin soruya Tekin, konu hakkındaki eleştirilerin kendilerine de ulaştığını, sistem üzerinden öğretmenlere verilen ücretleri gördüklerini ve kamu ile özel okul ücretlerinin arasında çok marjinal bir ücret farkı olmadığını söyledi.

Tekin, öğretmenlere seslenerek, şunları söyledi:

"Kendilerine hak etmedikleri, düşük ücretler verildiğini düşünen öğretmen arkadaşlarımız varsa genel müdürlüğümüzde gerekli başvuruları yaparlarsa arkadaşlarımız denetimlerini yaparlar. Biz hiçbir öğretmen arkadaşımızın özel okullarda emeğinin sömürülmesine müsaade etmeyiz. Bu şu anlama da gelmez, 'Bütün özel okullar standart bir ücret politikası geliştirecekler ve her öğretmene aynı ücreti verecekler.' Sonuçta hukuk devleti olan bir ülkede yaşıyoruz ve hukuk devleti prensipleriyle de bu çelişir. Biz böyle bir şeyi de talep etmeyiz. Orası kendi içerisinde öğretmen arkadaşlarımızın özel okullarla yaptıkları bir hizmet veya istihdam sözleşmesiyle iş hukukuna göre tanımlanan bir alan."

Liseye ve üniversiteye geçiş sınavlarında çıkacak soruların, bakanlık tarafından ücretsiz şekilde dağıtılan kitaplardan çıkacağının altını çizen Tekin, "Yaz aylarında yaşadığımız LGS tartışmalarında da, 719 birinci tartışmalarına cevap verirken de söyledim. Biz ısrarla bunu söylüyoruz. LGS sınavında sorulan sorularla bizim ücretsiz olarak dağıttığımız ders kitapları ve ücretsiz materyallerimizdeki sorular arasındaki paralellikleri de paylaştık kamuoyuyla." dedi.

Tekin, bakanlık tarafından öğrencilere sunulan destekleme yetiştirme kurslarından bahsederek, şunları söyledi:

"Eğer bir eksik veya herhangi bir konuda ilave bir desteğe ihtiyaç duyduğunuz bir konu varsa, okul idaresine başvurduğunuzda yine ücretini devletin verdiği, resmi öğretmenlerimiz tarafından destekleme yetiştirme kurslarımız var. Okul idaresine başvurduğunuzda okul idaresi size okuldaki veya ilçedeki öğretmenlerden bir kurs açıyor. Bu kadar tedbir varken, çocuklarımızın ilave dışarıdan herhangi bir parayla satın alacağı yardımcı kaynağa, parayla satın alacağı bir ek ders ücreti hizmetine ya da parayla gidip eğitim alacağı bir dershane ya da özel öğretim kursuna asla ihtiyacı yok. Öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını okulda ücretsiz bir biçimde gidereceği mekanizmayı biz oluşturduk."

"Tedbirler sayesinde mesleki ve teknik eğitimde ciddi bir kıpırdama oldu"

Bakan Tekin, mesleki ve teknik eğitimi geliştirmek için öğrencilere işbaşı eğitimleri esnasında asgari ücretin yüzde 50'sine kadar ücret ödendiği, meslek hastalıkları ve iş yeri kazalarına karşı sigorta yapıldığı birçok tedbir aldıklarını söyledi.

Bu uygulamanın, 2011 yılından itibaren alınan birçok tedbirden biri olduğunu dile getiren Tekin, "Tedbirler sayesinde mesleki ve teknik eğitimde ciddi bir kıpırdama oldu. Tabii katsayı uygulamasının kaldırılması da burada çok etkili oldu. Geçtiğimiz yıl itibarıyla bir de Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi yayınladık. Tedbirlerimizi, cezbedici uygulamalarımızı biraz daha arttırdık. Geçtiğimiz yılı kapatırken meslek liselerinin genel ortaöğretim içerisindeki oranı yüzde 42'ydi. Bu bir miktar daha arttırılabilir." diye konuştu.

Tekin, lise eğitiminin başladığı 14-15 yaş aralığının mesleki eğitim, sanat ve spor gibi özel yetenek gerektiren alanlar için biraz geç bir yaş olduğunu değerlendirdiklerini belirterek, spor ortaokulları ile müzik ilkokul, ortaokul ve lisesi açtıklarını dile getirdi.

Mesleki ortaokul konusunun son dönemde kamuoyunda oldukça tartışıldığının altını çizen Tekin, şunları kaydetti:

"Bir şey söyleyeceğim ama şimdi tartışılacak. Temelsiz, ideolojik, bilmeden, karnından konuşan insanların eleştirileriyle karşı karşıya kaldık. Bir tane toplumu temsil ediyorsunuz, seçilmiş insansınız, milletvekilisiniz. Önce sosyal medyadan herhangi bir şeyi paylaşmadan önce bakanlığa soru sorun. Deyin ki böyle bir şey duydum doğru mu? Biz size cevap verelim. Ondan sonra istediğiniz eleştiriyi yapın. Ama ne yapıyorlar? Sansasyonel bir biçimde önce sosyal medya platformlarında paylaşıyorlar. Sonra özür bile dilemeden silmek zorunda kalıyorlar. Çünkü yalan, iftira ve hakaret içeren mesajlar."

Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meslek, spor ve sanatla ilgili olarak çocuklarımızın bu yeteneklerinin daha erken yaşlarda keşfedilip ona göre yönlendirilmesinin daha verimli sonuçlar doğuracağını düşündüğümüz için mesleki ortaokulları açtık. Spor ortaokulları açtık ve geçen yıl müzik konusunda bir ilkokul ve ortaokul açtık, lise zaten Güzel Sanatlar Liseleri olarak vardı. Bu eğitimleri ilkokuldan başlatan düzenlemeler yaptık. Mesleki ve teknik eğitim konusunda yıl içerisinde çok sayıda yenilik hayata geçireceğiz. Teşvik verdiğimiz alanlar var, mesela kamuoyu şunu diyor, niye bu alanı teşvik ediyorsunuz da şunu etmiyorsunuz? Bütün bu eleştirilerin hepsinin makul, rasyonel, kamu otoritesinin bütünlük içerisinde çalıştığını gösteren sebepleri var. Onları paylaşmak isteriz. Attığımız adımları yaptığımız yenilikleri paylaşmak isteriz."

(Sürecek)