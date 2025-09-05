EDİTÖR MASASI 4 - Geçen yıl hayalet sınıf kuran özel okullara kapatma cezası

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Geçtiğimiz yıl hayalet sınıf denetimini çok yaptık. Özel okullara kademeli bir biçimde kapatma cezasına kadar varan cezalar uyguladık." dedi.

Adile Sultan Kasrı'nda AA Editör Masası'na konuk olan Bakan Tekin, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, Milli Eğitim Akademisinin kurulmasına ilişkin soru üzerine, bu yıl ilk defa akademiye giriş sınavı ve son defa da KPSS sınavıyla öğretmen istihdamı yaptıklarını söyledi.

Akademinin 1 Ocak 2025 itibarıyla yasalaştığını anımsatan Tekin, 1 Eylül 2025 itibarıyla da öğretmen yetiştirmeye ait bütün görevlerin Milli Eğitim Akademisine devredilmesiyle, akademinin kurumsallaşmış olduğunu ifade etti.

Daha önce Bakanlık bünyesinde hizmet içi eğitim enstitüsü olarak hizmet veren kurumları Milli Eğitim Akademisine dönüştürdüklerini belirten Tekin, Gaziantep, Ankara ve İstanbul'da Milli Eğitim Akademisi binalarının açıldığını ve ihtiyaç olması halinde yeni binaların da açılacağını dile getirdi.

Tekin, üniversitelerin öğretmenlik bölümlerinin güncellenmesine ilişkin soruyu şu şekilde yanıtladı:

"YÖK bünyesinde, öğretmen yetiştirmeyle ilgilenen bir komisyon var. Her yıl biz YÖK Başkanımızla beraber öğretmenliğe kaynak teşkil edecek fakültelerin kontenjanları konusunda oturup konuşuyoruz. Bu yıl da fark ettiyseniz eğer zaten bu anlamda kontenjanların azaldığını göreceksiniz, gördünüz. YÖK ile bu anlamda çok uyumlu bir diyalog içerisindeyiz. YÖK ile YÖK Başkanımızla ve YÖK'ün kurumsal yapısıyla, üniversitelerimizle, Milli Eğitim Akademisini de zaten YÖK'le koordineli bir biçimde yürüteceğiz. Bahsettiğimiz lisans programlarının kontenjanlarının oluşmasında YÖK'ün bizim ilgili birimlerimizle koordinasyonu sürekli canlı, o koordinasyonu da sağlıyoruz yani."

Özel okulların denetlenmesine ilişkin soru üzerine Tekin, özel okula çocuklarının kaydedilmesinin bazı velilerin tercihi olduğunu söyledi.

Çocuğunu özel okula göndermek isteyen velilerin kendince farklı parametrelerle tercihte bulunduğunu anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"İsteğe bağlı olunca velilerin önünde birçok alternatif ortaya çıkıyor. Doğal olarak öğrencilerine çok farklı hizmetler sunan özel okullar var. Bir de vasat hizmetler sunan, ortalama hizmetler sunan özel okullar var. Biz özel okulların hepsini denetliyoruz. Fakat siz satın almak istediğiniz hizmeti çeşitlendirdiğinizde, ortalama hizmetinin üstünde farklı hizmetler, işte mesela 'Ana dili İngilizce olan bir İngiliz vatandaşı İngilizce öğretmeni istiyorum.' dediğinizde onun özel okula bir maliyeti var. 'Ben ortalama bir ücret ödeyeceğim ama ana dili İngilizce olan bir öğretmen çalışsın.' derseniz bu doğru değil. Biz bütün özel okulların sundukları hizmetin maliyetini sisteme girmelerini istiyoruz."

Tekin, aynı hizmeti enflasyon oranı üzerinde bir fiyatla sunan okullara engel olduklarını vurgulayarak, gerekli denetimlerin sıklıkla yapıldığını anlattı.

Bakan Tekin, velinin öğrencisini ilk defa kaydederken özel okulun kendine sunduğu farklı hizmetleri kabul etmesi halinde bedelini de kabul etmesini gerektiğine dikkati çekerek, "Yaz tatillerinde yurt dışına götürmek istiyoruz, götürüyoruz diyen özel okullar var. Bu hizmeti satın alıyorsa bunun bedelini de kabul etmek durumunda. Özel okul ücretlerini resmi olarak genel müdürlüğümüz sürekli takip ediyor. Geçtiğimiz yıla oranla yönetmelikte tanımladığımız enflasyon farkından daha fazla ücret talep eden özel okullara hemen soruşturmamızı açıyoruz. Diyoruz ki 'Ne değişti kardeşim? Niye bu veliye geçen seneki aldığın ücretin üzerine enflasyon farkından daha fazla bir fiyat uygulaması koydunuz?' Bunu soruyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'de özel okul ücretlerinin ortalamasını sürekli takip ediyoruz"

Türkiye'de yaklaşık 12 bin özel okul bulunduğunu anlatan Tekin, "Çok afaki rakamlar. O ücretleri alan özel okullar var, talep eden özel okullar var ama istatistiksel olarak dikkate alınmayacak sayıda. Bir elin parmakları kadar özel okul o fahiş rakamları istiyor ama onu isterken de veliye o hizmetin karşılığında yani neyi satın aldığını veliye anlatıyor şeffaf bir biçimde. Veli de bunu kabul ederek oraya kayıt yaptırıyor. Şimdi hal böyleyken böyle bir genelleme yapmak doğru değil. Türkiye'de özel okul ücretlerinin ortalamasını sürekli takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayalet sınıflara ilişkin soru üzerine Tekin, "Geçtiğimiz yıl hayalet sınıf denetimini çok yaptık. Özel okullara kademeli bir biçimde kapatma cezasına kadar varan cezalar uyguladık. Yani asgari ücretin 10-20 katı ve kapatma cezası. Bunu sürekli yapıyoruz. Devamsızlıkla ilgili bu denetimleri yapıyoruz." dedi.

Bugün iki yönetmelik yayımlandığını hatırlatan Tekin, enflasyonla mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığının kendilerinden destek istediğini dile getirdi.

Özel okulların ücret tespitini, bir önceki yılın enflasyon rakamlarını baz alarak yaptığını, yeni yönetmelikle bu uygulamanın değiştiğini bildiren Tekin, artık aralık ayı enflasyonunun baz alınacağını kaydetti.

(Sürecek)