EDİTÖR MASASI 2 - Okullardaki "zorunlu bağış" iddiaları Bakanlık takibinde

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz okullarımızın bütün asgari ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Biz okullarımızdan, okul öğrencilerimizden, velilerden herhangi bir zorunlu bağış almalarını istemiyoruz. Böyle uygulamalar varsa bize ulaştırmalarını istiyoruz. Bu uygulama bize ulaştığında ilgili arkadaşlarla gerekli görüşmeleri yapıyoruz, ihtiyaç duyulursa inceleme ve soruşturma süreçlerini yürütüyoruz." dedi.

Adile Sultan Kasrı'nda AA Editör Masası'na konuk olan Bakan Tekin, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, öğrencilerin okullara kayıt süreçlerinin tamamen sistem üzerinden otomatik şekilde yürütüldüğünü belirterek, "Biz herhangi bir öğrenci ilkokula başlarken, ortaokula başlarken ya da liseye başlarken, biz bütün çocuklarımızın, bütün gençlerimizin okullara kayıtlarını zaten yapıyoruz. Liseye kayıt yaptıran bir çocuk, bir genç ya adresine dayalı olarak bir ortaöğretim kurumuna bir liseye yerleştiriliyor ya da sınavla yerleştirilmişse sınavla yerleştiği okula gidip kaydını yapıyor." diye konuştu.

İlkokul ve ortaokul kayıtlarının da otomatik olarak gerçekleştiğini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Bütün okullarımızı, İçişleri Bakanlığımızla birlikte sokak sokak eşleştiriyoruz. Mesela hangi sokakta kaç çocuk var okula giden, onun bilgisini alıyoruz. Diyoruz ki buradaki okulumuz, şu üç sokaktaki öğrenciyi kayıt yaptıracak. Dolayısıyla biz bütün öğrencilerimizi, yani bütün gençlerimizi orta öğretim kurumlarımıza, bütün çocuklarımızı temel eğitim kurumlarına otomatik olarak kaydını yapıyoruz."

Tekin, velilerden kayıt için ücret istenmesinin söz konusu olmadığını dile getirerek, "Bir veli 'Çocuğumu okula kaydetmek için ücret istiyorlar' diyorsa burada bir yanlış anlaşılma var. Bir eksik bilgilendirme var. Kimseye kayıt için ilave bir inisiyatif tanımıyoruz. Her çocuk veya her okulumuza kimin kayıt yaptıracağı belli. Tekrar söylüyorum kimse 'Çocuğumu şuraya kaydettirmek istiyorum ama benden kayıt için para istiyorlar' diyemez." ifadelerini kullandı.

İstisnai durumlar olduğunu anlatan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İki tane istisnası var bunun. Bu da doğru değil, hukuka uygun değil. Bunlardan bir tanesi veliden kaynaklanıyor. Veli, çocuğunu bizim tanımladığımız okula değil, başka bir okula göndermek istiyor, ama hakkınız yok. Hakkı olmadığı halde bir yere kayıt yaptırmak istiyor ve bunu yaptırırken de diyor ki 'Ben oraya kayıt yaptıracaktım, benden para istediler.' Şimdi bu tamamen hukuka aykırı, gayri nizami bir durum. Buna asla müsaade etmiyoruz. Buna okul yönetiminin de yetkisi yok, yapamaz. Ama böyle bir şayia var, bunun altını çizelim. Biz, hiçbir çocuğu herhangi bir okula kayıt olmamış halde bırakmıyoruz. Mutlaka kayıt yaptırıyoruz."

Tekin, ikinci istisnai durumun ise okul aile birlikleri üzerinden alınan bağışlar olduğuna dikkati çekerek, "Bazı okullarımızda çocuklarımıza ekstra imkanlar sunulması isteniyor. Veliler istiyor bunu. İşte 'Çocukları geziye götürün ya da halı saha götürün.' gibi. Bizim yapmadığımız bazı yatırımları talep ediyorlar. Karşılığında da okul aile birliği diyor ki biz şu hizmetleri de sunacağız. Dolayısıyla biz velilerden bağış istiyoruz. Bu okul aile birliğinin aldığı bir karar. Bu bir zorunlu karar değildir." şeklinde konuştu.

Bu tür kararların velilerin kendi inisiyatifiyle alındığının altını çizen Tekin, "Ama bunu zorunlu olarak herkese şamil bir uygulama haline dönüştürmenin doğru olmadığını, bunun yasak olduğunun tekrar altını çizerek söylüyorum. Biz okullarımızın bütün asgari ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Biz okullarımızdan, okul öğrencilerimizden, velilerden herhangi bir zorunlu bağış almalarını istemiyoruz. Böyle uygulamalar varsa bize ulaştırmalarını istiyoruz. Bu uygulama bize ulaştığında ilgili arkadaşlarla gerekli görüşmeleri yapıyoruz, ihtiyaç duyulursa inceleme ve soruşturma süreçlerini yürütüyoruz." sözlerini sarf etti.

"Özel okulların hizmet ödemeleri elektronik ortamda kayıt altına alınırsa denetleyebiliriz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul servis ücretleri ve özel okulların sunduğu hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, servis fiyatlarının denetiminin bakanlığın sorumluluğunda olmadığına dikkati çekti.

Tekin, özel okullarda sunulan hizmetlere ilişkin denetim yetkilerinin bulunduğunu hatırlatarak, "Bunlar eğitim hizmeti, yemek hizmeti, kırtasiye hizmeti ve kıyafet hizmeti. Bunları enflasyon oranında arttırabileceklerini yönetmelikle düzenliyoruz zaten. Enflasyon hesabını zaten Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Türkiye İstatistik Kurumu yapıyor. Biz o hesabı baz alarak, özel okulların bu bahsettiğim hizmetlerinin sunuş fiyatlarını denetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Resmi ödeme kanalları üzerinden yapılması durumunda söz konusu denetimi yapabileceklerini bildiren Tekin, "Bu alışveriş, elektronik ortamda kayıt altına alınırsa biz denetleyebiliriz. Elden, nakit ya da başka tür ödeme mekanizmaları devreye girdiğinde biz onu bilemeyiz. Takip etme imkanımız da yok. O yüzden lütfen özel okullarla bu anlamda ilişkiye girin. Orada hizmet satın alan velilerimiz ve öğrencilerimiz bu hizmetlere karşılık ödemeleri resmi ortamlarda yapsınlar. Bankacılık işlemleri üzerinden yapsınlar ki biz de takip edelim ve herhangi bir mağduriyetin ortaya çıkmasını engelleyelim." uyarısında bulundu.

"Servis ücretleri belediyelerin inisiyatifinde"

Tekin, servis ücretlerine ilişkin yetkinin bakanlığa ait olmadığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bilhassa muhalif belediyelerin sınırları içerisinde servis ücretleri geçtiğimiz yıllara oranla enflasyonun üzerinde, hatta iki katına yakın oranda okullardaki servis ücretlerine zam yapıldığını görüyoruz ve onun da sanki denetimi ve inisiyatif bizdeymiş gibi bir algı yayıyorlar. Burada bir yanlışlık var. Bunu düzeltmemiz lazım. Bu yetki bilhassa büyükşehir belediyelerinin olduğu yerlerde büyükşehir belediyelerinin inisiyatifinde. Onların domine ettiği bir komisyon tarafından belirleniyor. Orada bizim sadece birliğimiz var ve artışlarla ilgili sadece görüşümüzü ifade edebiliyoruz."

Servis araçlarındaki güvenlik donanımlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Tekin, "Burada biz bakanlık olarak serviste bir rehber bulunmasından tutun öğrencilerin servise alınış ve getiriliş saatleri konularıyla ilgileniyoruz. 2015 yılından itibaren, servis aracının içerisindeki emniyet kemerinden kameralara kadar zorunluluk getirildi. Kayıt altına alınan kamera her durumda araçlarda zorunlu. Şu anda onlar zaten kayıt altına alınıyorlar." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)