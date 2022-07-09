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Edirnespor taraftarları şehit kabirlerini ziyaret etti

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Edirnespor taraftarları şehit kabirlerini ziyaret etti

Edirnespor Sınırbeyi Taraftarlar Derneği üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit kabirlerini ziyaret etti.

Edirnespor Sınırbeyi Taraftarlar Derneği üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit kabirlerini ziyaret etti.

Dernek üyeleri şehit kabirlerine çiçek ekip, dua etti.

Dernek Başkanı Kıvanç Arda yaptığı açıklamada, vatan için gözünü kırpmadan canlarını feda eden şehitleri ve onların değerli ailelerini hiçbir zaman unutmadıklarını belirtti.

Kurban Bayramı dolayısıyla şehit kabirlerini ziyaret ettiklerini ifade eden Arda, "Allah onlardan razı olsun. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Bu vesileyle tüm İslam aleminin, Edirnelilerin ve Edirnesporumuz'un bayramını tebrik ederim." dedi.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Kurban Bayramı Edirnespor Güncel Haberler

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