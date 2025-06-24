Edirneli Pehlivanlar Kırkpınar İçin İş Dünyasından Destek Bekliyor

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarını sürdüren Edirneli pehlivanlar, iş insanlarından destek beklediklerini belirtti.

Sarayiçi Er Meydanı'nda antrenmanlarına devam eden pehlivanlar, öğle saatlerinde sıcak havaya rağmen kispet giyip zeytinyağıyla yağlanarak çalışıyor.

Edirne Belediyesi Güreş Kulübü Antrenörü Talat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki pehlivanların Kırkpınar'a en iyi şekilde hazırlandığını söyledi.

Güreşlere çeşitli boylarda 9 sporcu ile katılacaklarını belirten Çelik, "Edirne'de pehlivanlarımız zorlu şartlarda güreşe hazırlanıyor. Başpehlivanlar genellikle Antalya, Samsun, Ankara ve Balıkesir gibi illerden çıkıyor. Belediye Başkanımız sağ olsun destek veriyor ancak iş dünyasından da katkı bekliyoruz. Fabrikalar, şirketler, Edirneli iş adamları bu geleneğe sahip çıkmalı. Er Meydanı'na Edirne'den bir başpehlivan çıkarmak istiyoruz." dedi.

Kulüp sporcularından Atakan Makas da sezona Antalya'da düzenlenen kampla başladıklarını söyledi. Manavgat'taki güreşlerde iki derece elde ettiklerini ifade eden Makas, "Kırkpınar'a iyi hazırlandık. Hedefimiz kürsü. Bireysel bir spor olsa da müsabakalarda takım ruhuyla mücadele ediyoruz. Yağlı güreşte altyapının güçlenmesi için Edirne'deki iş dünyasından destek bekliyoruz." diye konuştu.

Milli güreşçi Tevfik Gülter ise Kırkpınar'da mücadele edecekleri tüm boylarda birincilik hedeflediklerini belirtti. Kütahya'da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 110 kiloda Türkiye ikincisi olduğunu aktaran Gülter, "Edirne'den başarılı güreşçiler yetişiyor. Hem minder güreşinde hem yağlı güreşte daha güçlü ses getirebilmek için desteğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.