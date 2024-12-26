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Edirneli Genç Şef Tunahan Yaykındağ, Kırık Koluyla 'Yılın Altın Genç Şefi' Seçildi

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Edirneli 17 yaşındaki Tunahan Yaykındağ, 30 ülkeden 2 bin genç şefin katıldığı 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali'nde, kırık koluyla 'Yılın Altın Genç Şefi' unvanını kazandı. Yarışma öncesinde geçirdiği kaza sonucunda kolu alçıya alınan Yaykındağ, yine de hedefine ulaşarak büyük bir başarı elde etti.

Edirneli 17 yaşındaki Tunahan Yaykındağ, 30 ülkeden 2 bin genç şefin katıldığı 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali Yemek Yarışması'nda, kırık koluyla "Yılın Altın Genç Şefi" seçildi.

Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı son sınıf öğrencisi Yaykındağ, yurt içi ve dışındaki yarışmalara katıldı.

İstanbul'da Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonunca düzenlenen uluslararası yemek yarışmasına hazırlanan Yaykındağ'ın kolu, yarışmaya 3 gün kala geçirdiği kaza sonucu kırıldı.

Sağ kolunun alçıya alınmasına rağmen hedefinden vazgeçmeyen Yaykındağ, 30 ülkeden 2 bin genç şefin katıldığı yarışmada yaptığı yemeklerle "Yılın Altın Genç Şefi" seçildi.

Yarışmada tüm rakiplerini geride bırakan Yaykındağ, dünya mutfağında da zirveyi hedefliyor.

"Dünya çapında başarılı olmak istiyorum"

Yaykındağ, AA muhabirine, uluslararası yarışmaların kariyerine katkı sağladığını söyledi.

Her yarışmaya aynı heyecanla katıldığını belirten Yaykındağ, "Gastronomi alanında dünya çapında başarılı olmak istiyorum. Amacım 10 katlı bir restoran kurup, her katında dünyadan farklı lezzetler sunmak." dedi.

İstanbul'da düzenlenen yarışma öncesinde kaza sonucu kolunun kırıldığını anlatan Yaykındağ, şunları kaydetti:

"Hastanede kolum alçıya alındı ve sonrasında direkt okula geldim. Öğretmenlerimle konuştum. 'Bu yarışmaya tek elle de olsa katılacağım.' dedim. Sağ kolumu çok kullanıyorum ancak sol kolumla yemek yaparak yarıştım ve kazandım. Herkes 'Yemekleri nasıl yapacak?' diyordu. Kendimden hiçbir zaman şüphem olmadı. Yarışmada bir jüri yanıma gelip 'Oğlum, sen yemekleri nasıl yapacaksın?' dedi. Ben de istenilen yemekleri yaptım. Bu yarışmaya çok emek verdik. Uzun süre önce hazırlanmaya başladık. Bunun karşılığını almak çok güzel bir duygu."

Yaykındağ, hem okulundan yarışmaya birlikte katıldığı arkadaşları hem de öğretmenlerinin kendisine destek olduğunu da dile getirdi.

"Öğrencilerin başarısıyla gurur duyuyoruz"

Lisenin müdürü İlhan Dinç de 29 genç şefle yarışmaya katıldıklarını belirtti.

Yarışmada Edirneli genç şeflerin çeşitli kategorilerde 15 altın, 14 gümüş ve 2 bronz madalya kazandığını ifade eden Dinç, "Yılın Altın Genç Şefi seçilen Tunahan ve öğrencilerin başarısıyla gurur duyuyoruz. 110 yerli, yabancı jüri üyesi yarışmada gözlemci oldu ve Tunahan'ın tek koluyla yemekleri nasıl yaptığını inceledi." diye konuştu.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğretmeni Tanju Karabulut ise Yaykındağ'ın çoğu kişinin iki elle elde edemeyeceği başarıyı tek eliyle kazandığını anlattı.

Aynı alanda öğretmen Ayla Haykır da Yaykındağ'ın başarısıyla tüm öğrencilere örnek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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