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Edirneli Esirlerin Hanya Mevlevihanesi'nde Misafirliği Paneli Düzenlendi

Edirneli Esirlerin Hanya Mevlevihanesi'nde Misafirliği Paneli Düzenlendi
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Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen panel, 'Milli Mücadele'nin Sessiz Tanıkları' temasıyla Edirne'de esir düşen Türklerin Hanya Mevlevihanesi'ndeki zorluklarını ele aldı.

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) "Milli Mücadele'nin Sessiz Tanıkları: Edirneli Esirlerin Hanya Mevlevihanesi'nde Misafirliği" konulu panel düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsünce Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açılışında konuşan Enstitü Müdürü Doç. Dr. Sabri Can Sannav, etkinliğin hatıratın ötesine geçen tarihsel bir derinlik taşıdığını belirtti.

Etkinliğin, Balkan coğrafyasının ve Türk milletinin ortak tarihi mirasına dair önemli bir kesiti gözler önüne serdiğini dile getiren Sannav, "Kevser Şevki'nin kaleme aldığı bu hatırat, Milli Mücadele döneminde Edirne'de esir düşen Türklerin yaşadığı zorlukları, Hanya Mevlevihanesi'ne uzanan meşakkatli yolculuklarını ve bu süreçteki insani deneyimlerini samimi bir dille aktarmaktadır." dedi.

Panelde Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu'nun yönlendiriciliğinde Dr. Filiz Bengi, annesi Kevser Şevki'nin hatıralarından yola çıkarak Girit'teki Hanya Mevlevihanesi'nde esir tutulan Edirneliler hakkında bilgi verdi.

Program, Sannav'ın Bengi ve Kurtişoğlu'na teşekkür belgesi vermesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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