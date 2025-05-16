Edirneli Aşçılar Macaristan'da Mutfak Eğitimi Aldı

Edirneli Aşçılar Macaristan'da Mutfak Eğitimi Aldı
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Edirne Mesleki Eğitim Merkezi'nin Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, Macaristan'ın Budapeşte şehrinde deneyim kazanarak uluslararası mutfak eğitimi aldı. Öğrenciler, otel mutfağında gıda güvenliği sistemlerini öğrendi ve sertifika aldı.

Edirne Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de mutfak eğitimi aldı.

Aşçılık öğrencileri, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü "Erasmus + Programı 2024 Yılı Mesleki Eğitim Alanında Erasmus Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlar İçin Öğrenici ve Personel Hareketliliği" kapsamında Macaristan'a gitti.

Öğretmenleri Gülsüm Erkıran idaresinde etkinliğe katılan öğrenciler, kentte hizmet veren bir otelde açık büfe, pastane ve mutfak alanlarında eğitim aldı.

Otelin mutfağında gıda güvenliği üretimi için uygulanan sistemlerin işleyişini gören öğrencilere, Ulusal Turizm ve Misafirperverlik İşverenleri Derneği tarafından teşekkür belgesi ve otel yönetiminden referans mektubu verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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