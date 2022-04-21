Edirnekapı Şehitliğinde iftar programı düzenlendi - Haberler

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Edirnekapı Şehitliğinde iftar programı düzenlendi

AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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Edirnekapı Şehitliğinde iftar programı düzenlendi

Şehit aileleri, Edirnekapı Şehitliğinde düzenlenen iftar programında buluştu.

Şehit aileleri, Edirnekapı Şehitliğinde düzenlenen iftar programında buluştu.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneğince düzenlenen programda şehitler için dua okundu.

Dernek Başkanı Meltem Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının şehit aileleriyle bir araya gelmek olduğunu söyledi.

Manevi atmosferi tatmak için programı şehitlik bahçesinde düzenlemeye karar verdiklerini belirten Kaya, "Şehitlerimizin çocuklarıyla böyle manevi bir ortamda, birlik ve beraberlik içerisinde iftar yapalım istedik. Daha önce de iftar programı düzenlemiştik ama bu kadar önemli ve güzel bir ortamda ilk defa düzenliyoruz" diye konuştu.

Şehit aileleri de düzenlenen iftar programından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

Meltem Kaya, Edirnekapı, Şehit, dua, Güncel, Haberler

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