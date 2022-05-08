EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDEN BURUK ANNELER GÜNÜ

ANNELER Günü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde çocuklarının mezarlarını ziyaret eden şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı. Edirnekapı Şehitliği'nde yatan en küçük şehidi olduğu belirtilen 19 yaşındaki Piyade Onbaşı Enes Koç'un annesi Emine Koç, 'Buraya 4 aydır her gün geliyorum yaklaşık 3 saat mezarlıkta duruyorum. Diğer şehitlerle de konuşuyorum. Onlara, 'Enes en küçüğünüz' diyorum. Kendimi avutuyorum" diye konuştu.

Anneler günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde çocuklarının mezarlarını ziyaret eden şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı. Şehit oğullarının mezarlarını temizleyerek dualar eden anneler, mezar taşındaki fotoğrafları uzun süre öperek hasret giderdi. Duygusal anlar yaşayan şehit anneleri, zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı. Şehitlerin anneleri ve yakınları mezarların başında Kuran-ı Kerim okudu, dualar etti.

"ONLARA, 'ENES EN KÜÇÜĞÜNÜZ' DİYORUM"

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 9 Ocak'ta şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç'un annesi Emine Koç, aylardır mezarlıkta saatler geçirdiğini belirtti. Emine Koç, 'Gece uyumadım. Sabah kalktığımda oğlumun arayacağını sandım ama aramadı. Bu şehitliğin en küçük şehidi henüz 19 yaşında. Enes Koç, adı da kendi de güzel. Şehit olmadan 1 gün önce görüntülü konuşmuştuk. Şehit olduktan önceki hayatımla şehit olmadan önceki hayatım aynı değil. Biz ailece her şeyi o gün toprağın altına gömdük. Buraya 4 aydır her gün geliyorum yaklaşık 3 saat mezarının başında duruyorum. Diğer şehitlerle de konuşuyorum. Onlara, 'Enes en küçüğünüz' diyorum. Kendimi avutuyorum" dedi.

'MERMERE BAKIYORUM, ONA SESLENİYORUM CEVAP VERMİYOR"

Hakkari Şemdinli'de mayın patlaması sonucu 8 Ekim 2011 tarihinde 21 yaşında şehit olan Piyade Er Ercan Doğrukartal'ın annesi Mayizer Doğrukartal ise, 4 yıl önce lenf kanserine yakalandığını ifade ederek, 'Oğlum askerdi. Tezkeresine 3 ay vardı. 20 gün izne çıkmıştı gelip gittikten 1 ay sonra şehit oldu. Yıllardır Anneler Günü'nde buraya geliyorum çünkü oğlum gelmiyor. İçim buruk, içim yanık, Anneler gününü yaşayamıyorum. Ercan'sız günlerim geçmiyor. Allah bana dayanma gücü versin. Mermere baka baka dalıyorum. Acısı çok derin. Keşke oğlum gelseydi, elimi öpseydi, hediye getirseydi. Ona baka baka dalıyorum. Ona sesleniyorum ama bana cevap vermiyor. Benim gecem gündüzüm Ercan oldu. Ne olacak böyle' Eskiden gelir hediye alırdı, kutlardı" diye konuştu.

'HAYATIMDA İLK ÇİÇEĞİMİ ONDAN ALMIŞTIM"

2018 yılında Suriye'de şehit olan Topçu Üsteğmen Muhammet Ali Kalo'nun annesi Gülay Kalo de oğluyla geçirdiği Anneler Günü'nü anlatarak,?Evladımız hayatta değil çok üzgünüz. Aklımızdan çıkmıyor ancak gururluyuz. Böyle güzel bir makam nasip olmuş. Oğlum Anneler günümde bana kıyafet almıştı, çiçek almıştı. Hayatımda ilk çiçeğimi ondan almıştım. Beni mutlu etmek için elinden geleni yapardı" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel