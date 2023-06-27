Edirnekapı Şehitliği Kurban Bayramı Arifesinde Ziyaretçi Akınına Uğradı

Şehitliği ziyaret eden Sedat Tulumdaş da, "Her arife günü gelmeye özen gösteriyorum. Yaklaşık bir 10 seneyi geçti. Her arife günü, Ramazan ve Kurban Bayramlarında arife günleri geliyoruz biz buraya. Ailemden kimse yok burada. Özgür bir şekilde yaşıyorsak şehitler sayesinde" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel