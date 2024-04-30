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Edirne Ziraat Odası, Ayçiçeği Ekili Arazi Kontrolü Gerçekleştirdi

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Edirne Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri, Sarayakpınar, Büyükismailçe, Avarız, Değirmenyeni, Büyükdöllük, Hacıumur, Demirhanlı, Musabeyli, Taşlisekban ve Domurcalı köylerinde ayçiçeği ekili arazilerde yabancı ot kontrolü gerçekleştirdi. Kontrol sonrası üreticilere yabancı otla mücadele konusunda bilgi verildi ve ilaç kullanımında dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Edirne Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri ayçiçeği ekili arazilerde yabancı ot kontrolü gerçekleştirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ekipler Sarayakpınar, Büyükismailçe, Avarız, Değirmenyeni, Büyükdöllük, Hacıumur, Demirhanlı, Musabeyli, Taşlisekban ve Domurcalı köylerini ziyaret etti.

Ayçiçeği ekili arazilerde inceleme yapan ekipler yabancı ot kontrolü yaptı.

Ekipler, kontrol sonrası üreticilere yabancı otla mücadele konusunda bilgi verdi.

Yabancı otların verim kaybına yol açabileceğini belirten ekipler, arazi kontrollerinin artırılması tavsiyesinde bulundu.

Üreticilere ilaç kullanımında dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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