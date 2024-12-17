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Edirne Yöresel Markası ile Kadın Kooperatifleri Başarıya Koşuyor

Edirne Yöresel Markası ile Kadın Kooperatifleri Başarıya Koşuyor
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Edirne Valisi Yunus Sezer, kadın kooperatiflerinin ürettiği yöresel ürünlerin 'Edirne Yöresel' markası altında Türkiye genelindeki marketlerde satılmaya başladığını açıkladı. Kadın girişimcilere yönelik eğitim programlarının yanı sıra, Edirne'nin tarım zenginlikleri vurgulandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kadın kooperatiflerinin ürettiği yöresel ürünlerin "Edirne Yöresel" markasıyla Türkiye genelinde birçok markette satıldığını söyledi.

Edirne'de kadın kooperatifleri üyesi girişimci kadınlara tanıtım, pazarlama ve maliyet hesaplama konularında eğitim verildi.

Vali Sezer, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne'nin zengin bir kültüre sahip olduğunu söyledi.

Edirne'nin farklı kültürlere ev sahipliği yapan bir kent olduğuna ifade eden Sezer, "Böyle bir coğrafyanın içerisinde, gastronomi alanında büyük bir şansımız var. Edirne hem saray mutfağı hem de Balkan mutfağının olduğu bir şehir." dedi.

Sezer, Edirne'nin aynı zamanda önemli bir tarım şehri olduğunu belirterek, çeltik, buğday, ayçiçeği ve kanola üretiminde ilk sıralarda yer aldıklarını dile getirdi.

"'Edirne Yöresel' aylık 1,5 milyon liraya yakın ciro elde etmeye başladı"

Edirne'de markalaşma konusunda yaşanan sorunları aşmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Kadın kooperatiflerimiz bir yıldır başarı hikayesi yazıyor. 'Edirne Yöresel' adı altında onları buluşturduk ve ortaya çok güzel ürün ve markalar ortaya çıktı. Bugün Türkiye'nin her yerindeyiz. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Türkiye'deki bütün marketlerine ürün veriyoruz. Migros'un Trakya'daki marketlerinin yanında şimdi tüm illere ürün vermeye başladık. İstanbul'daki birçok üst düzey markete ürün vermeye başladık.

Artık Edirne'nin kendi markaları var, bunu Edirne Yöresel markası adı altında birleştirdik. Peyniri, pirinci, ata tohumuyla üretilen Meriç fıstığı gibi ürünleri kalite standardıyla Türkiye'ye yaymak mükemmel bir iş. 8 ay oldu bu işe başlayalı. Edirne Yöresel aylık 1,5 milyon liraya yakın ciro elde etmeye başladı. Hedefimizin biraz gerisindeyiz, önümüzdeki yıl bunu kat kat karşılayacağız."

"Kadının güçlenmesi, ekonomik özgürlüğünün olabilmesi hepimiz için çok önemli"

Shopsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan ise kadın üreticileri ve kadın kooperatiflerini destekleyen çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Akademi programında verilen eğitimlerle girişimci kadınların ilerlemesine katkı vermeye çalıştıklarını belirten Çetindoğan, "Kadının hakikaten güçlenmesi, ekonomik özgürlüğünün olabilmesi hepimiz için çok önemli. Birincisi ülke ekonomisine verdiği katkıdan dolayı. İkincisi, çocuklarını yetiştirirken bile daha özgür bir ortamda yetiştireceklerine inanıyoruz ve ülkemiz için daha iyilik ve güzellikler olacağını biliyoruz." diye konuştu.

Üretici kadınlar İtalyan şeften tüyolar aldı

Etkinliğe katılan İtalyan Şef Claudio Chinali de 16 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve yöresel ürünlere çok değer verdiğini dile getirdi.

Chinali, üretim kadar pazarlamanın da önemli olduğuna dikkati çekerek, kadınlara çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Vali Sezer ve beraberindekiler daha sonra kooperatiflerin stantlarını gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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