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Edirne'yi fırtınadan sonra çamur yağışı vurdu

İhlas Haber Ajansı - Mustafa Gülveren - Güncel
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Edirne'yi fırtınadan sonra çamur yağışı vurdu Edirne merkezde fırtına etkisini gösterirken, İpsala ilçesinde ise çamur yağışı etkili oldu.

İPSALA, EDİRNE (İHA) - Edirne'yi fırtınadan sonra çamur yağışı vurdu

EDİRNE - Edirne merkezde fırtına etkisini gösterirken, İpsala ilçesinde ise çamur yağışı etkili oldu.

Edirne'nin merkezinde etkili olan fırtınanın ardından İpsala ilçesinde de çamur yağışı etkili oluyor. 2 gün boyunca esen rüzgar, Kuzey Afrika'dan taşıdığı tozu İpsala ilçesi üzerine bıraktı. Yağış sebebiyle sürücüler ilerlemekte zorluk yaşarken park halinde bulunan araçlar çamurla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarını temizletmek için oto yıkamalara koştu.

Öte yandan Tekirdağ merkezde de etkili olan çamur yağışı sebebiyle araçlar çamurla kaplanmıştı.

Edirne'yi fırtınadan sonra çamur yağışı vurdu

Edirne'yi fırtınadan sonra çamur yağışı vurdu

Edirne'yi fırtınadan sonra çamur yağışı vurdu

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Gülveren - Güncel

Fırtına, İpsala, Edirne, Güncel, Haberler

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