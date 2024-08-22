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Edirne Yeşilay Danışmanlık Merkezi faaliyetleri tanıtıldı

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Edirne Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) faaliyetleri düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, YEDAM'ın bağımlılıklarla mücadelede bilinçlendirme ve rehabilitasyon çalışmaları yaptığını belirtti. Programda YEDAM'ın sunduğu hizmetler ve atölye çalışmaları da anlatıldı.

Edirne Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) faaliyetleri düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, YEDAM'ın Çavuşbey Mahallesi'ndeki hizmet binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bağımlılıkların dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

Bağımlı bir insana ulaşıp, dertlerine derman olma azmi ve gayretiyle çalıştıklarını belirten Bilgiç, "Bu hususta Yeşilay'ın bilinçlendirme ve rehabilitasyon çalışmaları var. Paydaş kurumlarımızla da çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Bilgiç, bağımlılıkla en güzel mücadelenin bağımlı olmamakla mümkün olduğunu dile getirdi.

Okullarda ciddi bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Bilgiç, "Yeşilay Spor Kulübü ve Yeşil Sahne Kültür ve Sanat Derneği'ni kurduk. Bunlar aracılığıyla çok farklı faaliyetler yapıyoruz. Okullarda Yeşilay kulüpleriyle organize oluyoruz." diye konuştu.

Yeşilay Edirne Şubesi Başkanı Müzekka Bayrak ve Yeşilay Edirne Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yence de kentte yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Daha sonra YEDAM'ın sunduğu hizmetler ve yürütülen atölye çalışmaları anlatıldı.

Programa İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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