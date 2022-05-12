Edirne Yeni Saray ve Kazı Çalışmaları sergisi açıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezinde Edirne Araştırmaları Sempozyumu kapsamındaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Edirne Yeni Saray Kazısının, Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu ve ekibi tarafından yürütülüyor olmasının üniversiteleri açısından büyük bir prestij olduğunu söyledi.

Kazının üçüncü yılının tamamlanacağını belirten Tabakoğlu, "Kazı ve pek çok bilimsel buluşla pek çok yayınla daha çok ses getirecek. Ben hocamı ve ekibini kutluyorum. Böyle bir Edirne sempozyumunda da Edirne Sarayının hatırlanmasının anlamlı olacağını düşündük. Bu sergiyi hazırladıkları için şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Kazı Heyeti Başkanı Kurtişoğlu da kazı ekibi olarak sarayın tarihçesi ve buluntulara yönelik olarak küçük bir sergi hazırladıklarını belirterek, emeği geçen arkadaşlarına teşekkür etti.

Açılışın ardından Tabakoğlu ve sempozyuma katılan akademisyenler, sergiyi gezerek Kurtişoğlu'ndan bilgi aldı.

Sergi, 3 gün süreyle görülebilecek.