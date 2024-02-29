Edirne Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi ve Futbol Hakemleri Derneği Vali Sezer'i ziyaret etti

Edirne Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çiftçi ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Çiftçi'ye teşekkür etti.

Öte yandan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şube Başkanı Yalçın Biçer ve yönetim kurulu üyeleriyle CHP Edirne İl Genel Meclis Üyesi adayları da Vali Sezer'i ziyaret etti.