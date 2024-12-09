Edirne'ye Tarihi Konaklarla Yeni Turizm Rotası

Edirne'ye yeni turizm rotası kazandıracak konaklar Tarihi Konakları İhya Projesi kapsamında restore ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Kültür ve Turizm bakanlıkları iş birliğinde, Edirne Valiliği koordinesinde tarihi konaklarda restorasyon çalışmaları sürüyor.

Proje kapsamında Vali Yunus Sezer, tarihi konakların işlerlik kazanması amacıyla iş insanlarıyla bir araya gelmişti.

Edirne'nin tava ciğer esnaflarından Aydın Doğan da Sabuni Mahallesi'nde 19. yüzyıldan kalma iki konağı devralarak restore ettirmeye başladı.

Doğan, restorasyon çalışmalarının sürdüğü konağın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yan yana olan konakları restore ettirerek 15 ay sonra "Osmanlı odaları" butik otel olarak hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Konaklarda Osmanlı dönemine ait mimari tekniklerin yer aldığını dile getiren Doğan, konağın aslına uygun restore edileceğini kaydetti.

Edirne'nin tarihi, kültürel ve turistik bir kent olduğunu anlatan Doğan, "Tarihi konakların restorasyonu turizme de katkı sağlayacak. Edirne'de ciddi derecede bu alana yatırımlar var. Edirne Sarayı, ve Selimiye camisi restorasyonu sürüyor. Çok sayıda müze ve tarihi alan hizmete açıldı. Tarihi konaklar açısından da önemli çalışmalar var. Safranbolu evlerini herkes biliyor neden Edirne evleri de olmasın? Proje tamamlandığında insanların sırf Kaleiçi tarihi evrelerinde bir gecelik konaklama yapmak için bile kente geleceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Doğan, Edirne Valisi Yunus Sezer ve konakların restorasyonuna katkı sunanlara teşekkür etti.