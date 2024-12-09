Üye Girişi
Haberler
Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu

 Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi

Türkiye sınırında kaydedilen görüntü İsrailli bakanı küplere bindirdi

 Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler

"Bir Audi'yi bana çok gördüler"

Edirne'ye Tarihi Konaklarla Yeni Turizm Rotası

Edirne'ye Tarihi Konaklarla Yeni Turizm Rotası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de, Tarihi Konakları İhya Projesi kapsamında restore edilen konaklarla turizme yeni bir soluk getiriliyor. Vali Yunus Sezer'in koordinesinde, iş insanlarıyla gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları, Osmanlı dönemine ait mimari teknikleri koruyarak tarihi konakların turizmdeki rolünü artırmayı hedefliyor.

Edirne'ye yeni turizm rotası kazandıracak konaklar Tarihi Konakları İhya Projesi kapsamında restore ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Kültür ve Turizm bakanlıkları iş birliğinde, Edirne Valiliği koordinesinde tarihi konaklarda restorasyon çalışmaları sürüyor.

Proje kapsamında Vali Yunus Sezer, tarihi konakların işlerlik kazanması amacıyla iş insanlarıyla bir araya gelmişti.

Edirne'nin tava ciğer esnaflarından Aydın Doğan da Sabuni Mahallesi'nde 19. yüzyıldan kalma iki konağı devralarak restore ettirmeye başladı.

Doğan, restorasyon çalışmalarının sürdüğü konağın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yan yana olan konakları restore ettirerek 15 ay sonra "Osmanlı odaları" butik otel olarak hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Konaklarda Osmanlı dönemine ait mimari tekniklerin yer aldığını dile getiren Doğan, konağın aslına uygun restore edileceğini kaydetti.

Edirne'nin tarihi, kültürel ve turistik bir kent olduğunu anlatan Doğan, "Tarihi konakların restorasyonu turizme de katkı sağlayacak. Edirne'de ciddi derecede bu alana yatırımlar var. Edirne Sarayı, ve Selimiye camisi restorasyonu sürüyor. Çok sayıda müze ve tarihi alan hizmete açıldı. Tarihi konaklar açısından da önemli çalışmalar var. Safranbolu evlerini herkes biliyor neden Edirne evleri de olmasın? Proje tamamlandığında insanların sırf Kaleiçi tarihi evrelerinde bir gecelik konaklama yapmak için bile kente geleceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Doğan, Edirne Valisi Yunus Sezer ve konakların restorasyonuna katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
img

Bir daha hakemlik yapamayacak
img

Yaşadıklarına daha fazla dayanamayıp kramponlarını çöpe attı
img

"Selanikliler de geri dönsün" dedi, koltuğundan oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Artvin hava durumu 10 Aralık | Artvin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Artvin 15 günlük hava Yemekteyiz Gülay kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülay Arslan kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Cemile kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cemile Karagöz kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Emel kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emel Dönmez kaç yaşında, nereli? 9 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 9 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 9 Aralık Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? POMEM başvuru ekranı! 12 bin personel alımı ne zaman? POMEM başvuruları başladı mı? Suriyeliler gidiyor mu? Türkiye'deki Suriyeli mülteciler ülkelerine dönüyor mu? MUĞLASPOR-SİLİVRİSPOR MAÇI CANLI İZLE | Muğlaspor Silivrispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.