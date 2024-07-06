Üye Girişi
Haberler

Edirne'ye gelen güreşseverler Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilgi gösteriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin farklı illerinden Edirne'ye gelen güreşseverler, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilgi gösteriyor. Kırkpınar'ın üçüncü gün güreşleri sabah saatlerinde minik boylardaki pehlivanların güreşleriyle başladı. Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşleri takip etmek isteyen güreşseverler, er meydanı girişindeki bilet gişelerinde sıraya girdi. Güreşseverler, bilet kontrollerinin ardından Er Meydanı'na girerek güreşleri izlemeye başladı.

Türkiye'nin farklı illerinden Edirne'ye gelen güreşseverler, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilgi gösteriyor.

Kırkpınar'ın üçüncü gün güreşleri sabah saatlerinde minik boylardaki pehlivanların güreşleriyle başladı.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki güreşleri takip etmek isteyen güreşseverler, er meydanı girişindeki bilet gişelerinde sıraya girdi.

Güreşseverler, bilet kontrollerinin ardından Er Meydanı'na girerek güreşleri izlemeye başladı.

Balıkesir'den gelen İsmail Yılmaz, AA muhabirine, Kırkpınar'a ilk kez geldiğini ve yoğunluk nedeniyle bilet bulmakta zorlandığını söyledi.

Güreşlerin final günü için biletlerin tükendiğini belirten Yılmaz, Kırkpınar'da olmanın ayrı bir his olduğunu kaydetti.

Çanakkale'den gelen Ramazan Tokgöz ise 14 yıldır Kırkpınar'ı takip ettiğini ifade etti.

Biletini daha önceden aldığını aktaran Tokgöz, favori başpehlivanının Ali Gürbüz olduğunu dile getirdi.

Çankırı'dan gelen Bekir Uçuk da, yağlı güreş organizasyonlarını kaçırmadan izlediğini belirterek, "Kırkpınar'ı çok seviyoruz. Sevmesek bu sıcakta kahrını niye çekelim. Favorim Orhan Okullu ama bu yıl pek ümit vermiyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Edirne Spor Güncel Haberler

Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada

18 yaşındaki Sümeyye, kendini metrelerce yüksekten aşağı bıraktı! O anlar kamerada

 Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü

Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynayacaktı! Esad'ın danışmanı şüpheli bir kazada öldü

Bakmadan Geçme

ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 6 Temmuz 2024? KYK yazın yatıyor mu? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu? Altın gol ne zaman kalktı? 6 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 6 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz Deprem Raporları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Deprem Aktiviteleri 6 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Admira Wacker hangi ülkenin takımı, hangi ligde oyuyor? Admira Wacker Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi

Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title