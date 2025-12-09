Edirne'de güvenlik birimlerine yeni araç takviyesi

Edirne'ye İçişleri Bakanlığınca gönderilen 82 yeni araç, törenle hizmete alındı.

Sarayiçi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, kentin huzur ve güvenliğinin her zaman birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

Polis ve jandarma teşkilatının özveriyle çalıştığını vurgulayan Sezer, köklü güvenlik kurumlarına sahip bir ülkede yaşamanın insanlara güven verdiğini ifade etti.

Sezer, devletin güvenlikten hiçbir zaman tasarruf etmediğini belirterek, "Değişen suç türleri ve suç profillerine karşı daha güçlü olmamız için kendimizi yenilememiz gerekiyor. Devletimiz güvenlik noktasında alınacak her türlü tedbiri maliyetine bakmadan hayata geçirmiştir. Bugün hem sınır ötesinde hem de sınırlarımız içinde bunu kararlılıkla yapıyoruz." dedi.

Araçların temininde katkıları olan hayırsever iş insanlarına da teşekkür eden Sezer, araçların bir an önce hizmete başlamasının önemine işaret etti.

Edirne İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, alınan araçların emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağını söyledi.

İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da teşkilata kazandırılan araçların halkın huzuru ve güvenliği için yürütülen çalışmalarda kolluk kuvvetlerinin sahadaki etkinliğini artıracağını dile getirdi.

Programda Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak ile İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da konuşma yaptı.

Okunan duaların ardından kurban kesildi, Vali Sezer ve protokol üyeleri araçların anahtarlarını kolluk güçlerine teslim etti.