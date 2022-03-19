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Edirne yaşlı nüfusu en yüksek kentler arasında yer aldı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne yaşlı nüfusu en yüksek kentler arasında yer aldı

Edirne'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 15,8 oldu.

EDİRNE (AA) - Edirne'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 15,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü "İstatistiklerle yaşlılar" bültenini yayımladı.

"Yaşlılara Saygı Haftası" çerçevesinde yaşlı nüfusa özel olarak hazırlanan verilere göre Edirne, yüzde 15,8 yaşlı nüfus ile en yüksek iller arasında 9. sırada yer aldı.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,1 ile Sinop olurken, Edirne yüzde 15,8 yaşlı nüfus oranı ile 81 il arasında 9. sırada yer aldı.

Kentte, yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilçe Meriç, en düşük olduğu yer merkez ilçe oldu.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu, Edirne, Güncel, Haberler

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