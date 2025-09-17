Edirne Yaşayan Miras Festivali 25 Eylül'de Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Edirne Valiliği ile Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde düzenlenen Edirne Yaşayan Miras Festivali, 25 Eylül'de Söğütlük Millet Bahçesi'nde başlayacak.

Festival, farklı şehirlerden gelen somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapacak. 33 sanatkarın katılımıyla gerçekleşecek festivalde, uygulamalı atölyeler, sergiler, konserler, gösteriler, ustalarla söyleşiler ile Karagöz ve kukla gösterileri düzenlenecek.

Festival kapsamında fayton ve talika yapımcılığı, Edirnekari, kalem işi, kispet yapımı, deri işleme, saraciye, kırkyama, çalgı yapımcılığı, bitkisel örücülük, çinicilik, iğne oyacılığı, aynalı süpürge, kanaviçe, sim sırma, dival işi, cam şekillendirme, keçecilik, ahşap oyuncak yapımı, çivi sanatı, kazaziye, naht ve çarpana dokuma gibi geleneksel el sanatlarının usta temsilcileri stantlarda eserlerini sergileyecek.

Festival, Ayşen Avcı Çavdar'ın ebru, Esen Bal'ın sim sırma, İlknur Türker Eriz'in şükufe, Nur Erküp Ercan'ın tezhip sergilerine de ev sahipliği yapacak.

Karagöz sanatçısı Enis Ergün ve kukla sanatçısı Göher Uygur'un gösterileri, minik ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

"Mutluluk Reçetesi" konulu söyleşisiyle uzman psikolog Yelda Başaran festivalde katılımcılarla bir araya gelecek.

Festivalde ayrıca kanun sanatçısı İlkay Olguncan, Dr. Evrim Kaşıkçı-Yambol Band ve Kıraç konser verecek.

Edirne Valisi Yunus Sezer ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla 25 Eylül saat 18.00'de başlayacak festival, 28 Eylül'de sona erecek.