Edirne ve Tekirdağ için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne'nin güneyi ve Tekirdağ için yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Edirne'nin güneyi ve Tekirdağ için yarın sabahtan itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren öğlene kadar Tekirdağ il geneli ile Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.