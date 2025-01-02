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Edirne ve Tekirdağ'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Edirne ve Tekirdağ'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Edirne'de görüş mesafesi yer yer 50 metreye düşerken, Tekirdağ'da ise 40 metreye kadar indi. Hem şehir içi hem de kara yollarında önlemler alındı, bazı deniz taşıtları rotalarını değiştirmek zorunda kaldı.

Edirne'de ve Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Edirne'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle gözden kayboldu.

Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da yoğun sis görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü.

Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı. Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi düşerken, ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun kavşaklarda önlem aldı.

Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi.

Rotalarına devam edemeyen deniz taşıtları sisin azalması sonrası yollarına devam edecek.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Çorlu ilçesinde de yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle çevre yolunda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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