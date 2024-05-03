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Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

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Edirne ve Tekirdağ'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu, eroin, uyuşturucu hapları ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 28 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram eroin, 9 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Çorlu ilçesindeki operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 480 gram sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Tekirdağ Edirne Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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