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Edirne ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı. Edirne'de 6 kişiye yapılan durdurmalarda 36 gram sentetik uyuşturucu, 28 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Tekirdağ'da ise 11 zanlının adreslerinde yapılan aramalarda 255 sentetik ecza hap, 15 gram eroin, 20 gram sentetik uyuşturucu ve 11 gram esrar bulundu.

Edirne ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde gerçekleştirdiği denetimlerde durumdan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 36 gram sentetik uyuşturucu, 28 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 255 sentetik ecza hap, 15 gram eroin, 20 gram sentetik uyuşturucu ve 11 gram esrar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Tekirdağ Edirne Güncel Haberler

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