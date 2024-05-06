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Edirne ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonlarında 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Edirne ve Tekirdağ'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplamda 9 şüpheli gözaltına alındı. Edirne'de yapılan operasyonda 6 kişiye ait üst aramalarında 32 gram eroin, 17 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Tekirdağ'da ise Çorlu ve Hayrabolu ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 zanlı yakalandı ve yapılan aramalarda 886 uyuşturucu hap, 4 gram esrar, av tüfeği ve 4 bin lira ele geçirildi.

Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 32 gram eroin, 17 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorlu ve Hayrabolu ilçelerindeki operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 886 uyuşturucu hap, 4 gram esrar, av tüfeği, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Hayrabolu Tekirdağ Edirne Çorlu Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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