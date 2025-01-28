Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'den Bakan Ersoy'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz

Bahçeli, bombayı Turizm Bakanı Ersoy'un kucağına bıraktı
Bahçeli'nin zor anları! İsimlerini tek tek okuduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı

Bahçeli'nin gözyaşları
78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

Otel müdürünün tek bir cümlesi 78 kişiyi ölüme götürmüş
Sağlık Bakanlığı'ndan kamu hastanelerine kapsamlı denetim

Kamu hastaneleriyle ilgili yeni talimat! 7 şehirde harekete geçildi

Edirne ve Tekirdağ'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Edirne ve Tekirdağ'da Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de görüş mesafesi 40 metreye kadar düşerken, Tekirdağ'da da sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Edirne ve Tekirdağ'da sis hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de dün geceden bu yana süren sis sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sisin aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da sabaha karşı artan sis, kent merkezini Hayrabolu, Malkara ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi üzerine polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
img

ABD o ülkenin yüz milyonlarca dolar parasına el koydu
img

Savaş fena kızıştı! Amerikalılar 500 milyar dolar kaybetti
img

Sözleşmesindeki maddeler inanılır gibi değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Kaset arşivi' iddialarına yanıt verdi

Gündem yaratan 'kaset' iddialarına yanıt verdi
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
Bu nasıl asker eğlencesi? Yaşlı kadın olan biteni şaşkınlıkla izledi

Bu nasıl asker eğlencesi? Görüntüyü izleyenler hayret ediyor
Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti

Savaş fena kızıştı! Amerikalılar 500 milyar dolar kaybetti
Dev banka Türkiye'de şube açacak

Dev banka Türkiye'ye geliyor! Uzun vadeli kredi verecek
ABD o ülkenin yüz milyonlarca dolar parasına el koydu

ABD o ülkenin yüz milyonlarca dolar parasına el koydu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.