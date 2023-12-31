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Edirne ve Tekirdağ'da Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Edirne ve Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi düşüyor. Anıt eserler siste kayboluyor. Trafik ekipleri önlem alıyor. Sis öğle saatlerine kadar etkili olacak.

Edirne ve Tekirdağ'da sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, siste gözden kayboldu.

Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da sabah artan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi üzerine polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Edirne Olaylar Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

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