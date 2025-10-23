Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oluyor.

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Trafik polisleri önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki tarihi yapılar sis arasında güzel görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybederek yerini yağışlı havaya bırakabileceğini bildirdi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi düştü.

Ekipler, trafikte olumsuzluk yaşanmaması için kavşaklarda önlem aldı.

Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi. Deniz taşıtlarının sisin azalması sonrası yollarına devam etmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.