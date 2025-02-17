Edirne ve Tekirdağ'da Sağanak Yağış Etkili

Edirne ve Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor.

Edirne'de dünden bu yana devam eden yağış zaman zaman kuvvetli şekilde devam ediyor. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yerini yarın kar yağışına bırakması bekleniyor.

Sağanak Tekirdağ'da da aralıklarla etkili oluyor.

Sağanak nedeniyle Hükümet ve Hayrabolu Caddeleri ile bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı kişiler, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.